Julio Enciso jugó 45 minutos en el Brighton Sub 21: “Estaba previsto”

Julio Enciso jugó la Premier League Cup Internacional 2024 con el Brighton Sub 21. La presencia del futbolista paraguayo en la formación titular del partido ante el Anderlecht de Bélgica fue una enorme sorpresa. El delantero de la selección de Paraguay no volvió a sumar minutos con el equipo principal el fin de semana y acabó disputando 45 minutos con la juvenil.

Enciso arrancó de titular y fue reemplazado al finalizar el primer tiempo. Brighton & Hove Albion Academy anunció la modificación del jugador en X y señaló que “estaba previsto”. “Julio sustituido en el descanso, como estaba previsto, por Josh Duffus”, escribió el club en la red social. Hace una semana, el atacante marcó el agónico empate 2-2 contra Bolivia en El Alto.

Julio Enciso: 4 partidos y 3 goles en la Sub 21

No es la primera vez en Julio Enciso juega en la Sub 21 de las Gaviotas. Antes del debut, el 29 de octubre de 2022, el joven de 20 años había disputado dos encuentros de la Premier League 2, marcando en uno (1-1 vs. Liverpool). En 2023, el canterano de Libertad volvió a participar en un par de juegos en el certamen, anotando un doblete en el 4-2 al Blackburn Rovers.

Julio Enciso: solo 7 de las 12 fechas en Premier

Julio Enciso, quien no es considera por el técnico Fabian Hürzeler, solo disputó 7 partidos de las 12 fechas de la Premier League 2024-2025, ingresando en todos los encuentros desde el banco de suplentes. Las únicas veces que futbolista paraguayo arrancó de titular con las Gaviotas fueron por la Copa de la Liga de Inglaterra, el tercer torneo en relevancia en el fútbol inglés.