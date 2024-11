La oportunidad de Mbappé

Tras dos finales perdidas (2018 y 2022) y dos eliminaciones en octavos (2023) y cuartos (2021), los ‘Reds’ sueñan con pegarse por fin la revancha que ansían y confirmar que en estos momentos son el mejor equipo del continente.

El Real Madrid llega a Anfield, a la casa del líder del nuevo formato de la ‘Champions’, tras haber superado la crisis que sufrió por las derrotas ante Barcelona (0-4) y Milan (1-3), aunque sin rivales de la misma entidad por el camino -Osasuna (4-0) y Leganés (0-3)- y para el partido ante el Liverpool sin su jugador más diferencial, Vinícius Junior.

El brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá unas tres semanas de baja, justo en un momento clave de la temporada. Con dos victorias y dos derrotas en los cuatro partidos de Liga de Campeones, el Real Madrid visita al Liverpool y al Bérgamo en sus dos próximos encuentros; sin casi margen de error.

Tras la lesión de Vinícius, llega la hora de Kylian Mbappé. Su gran momento desde que llegó al Real Madrid. Hasta la fecha, siempre había coincidido en el campo con ‘Vini’, pero este miércoles será él el faro del Real Madrid en una Liga de Campeones que ansía Mbappé.

Y llega al partido en Anfield tras su primera prueba como extremo izquierdo con la camiseta blanca, en un partido ante el Leganés en el que marcó, rompiendo una racha de 36 días sin marcar, y en el que volvió a su mejor posición. Más participativo (43 pases intentados, 36 de ellos buenos, y cinco disparos) , con más espacios y opciones de regatear (9 con éxito de 12 intentados).

Un Mbappé volviendo a sus orígenes. Tras el partido, el galo reconoció que le tocaría cambiar de posición para Anfield y volver a jugar por dentro, “es la historia de mi carrera, no me importa” ; pero la lesión de Vinícius le da las llaves de un Real Madrid con dudas por las bajas. Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Aurelien Tchoueméni, Rodrygo Goes y Vinícius Junior: las seis ausencias confirmadas para un Carlo Ancelotti que cuenta con la duda de Lucas Vázquez, quien ha recortado plazos en la recuperación de su lesión muscular y se probará en el último entrenamiento antes de tomar la decisión de si jugará o no.

En caso de que no llegue a tiempo, Fede Valverde apunta a repetir en el lateral derecho en una defensa en la que ‘Carletto’ tiene la duda de si darle su primera titularidad en ‘Champions’, en todo un Anfield al canterano Raúl Asencio, o colocar a Ferland Mendy de central junto a Antonio Rüdiger, con Fran García en el lateral izquierdo. Si opta por Asencio, Ferland Mendy volvería al lateral izquierdo tras dos partidos como suplente.

En el centro del campo, Eduardo Camavinga es fijo, con Luka Modric ganando enteros para volver a ser titular, junto a Jude Bellingham y un puesto que se disputan Dani Ceballos y Arda Güler. Y en la delantera, todo girará en torno a Kylian Mbappé, acompañado de Brahim Díaz, con un Endrick, que ha jugado 20 minutos en los últimos siete partidos del Real Madrid, como revulsivo en el banquillo.

El Liverpool, que suma 31 de 36 puntos en la Premier y 12 de 12 en Champions, ha recogido el legado de Jürgen Klopp y lo ha mejorado con Arne Slot. En doce jornadas ha metido una diferencia de ocho puntos al Manchester City, la segunda más grande de la historia en ese periodo de tiempo, y ha abrillantado un equipo que no dista mucho del ‘rock and roll’ que imprimía el técnico alemán.

Jugadores como Ryan Gravenberch y Cody Gakpo han mejorado mucho en su segundo año en Liverpool, mientras que Ibrahima Konaté es por fin un acompañante de garantías de Virgil Van Dijk. Mohamed Salah sigue siendo la estrella, y con diez goles y seis asistencias es el mejor generador de goles de la Premier. Sin embargo, a tres días del partido contra el Real Madrid, dio un toque al club.