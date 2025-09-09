Un repóker de Haaland deja a Noruega con un pie en el Mundial

Redacción deportes, 9 sep (EFE).- Erling Haaland, delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.