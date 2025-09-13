1-0. Woltemade cae de pie en Newcastle

El Newcastle, que no había ganado esta temporada y venía de dos empates y una derrota, estrenó su casillero de triunfos ante uno de los equipos más pobres de este inicio de curso, el Wolves, que suma cuatro derrotas en cuatro partidos.

Pese al claro dominio de los de Eddie Howe, el encuentro se decidió por un solitario gol de Woltemade, que mandó a las redes un centro de Jacob Murphy aprovechando una de sus mejores cualidades, la altura y el remate de cabeza.

El alemán, fichado a última hora por 80 millones de euros, se elevó por encima de Toti y puso la pelota en la escuadra para dar la primera alegría a St. James' Park.

El triunfo ayuda a olvidar la salida de Alexander Isak y da algo de confianza antes de que este jueves el Newcastle se enfrente al Barcelona en la primera jornada de la Champions League.

En el Wolves, empieza a correr peligro el puesto de Vitor Pereira tras cuatro jornadas en las que ha sumado cero puntos de doce posibles, marcado solo dos tantos y encajado nueve.