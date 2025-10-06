Sara Dabritz anuncia el final de su carrera como internacional alemana

"Pienso retrospectivamente con total agradecimiento en una maravillosa carrera internacional que siempre tendrá un lugar en mi corazón. Desde el primero hasta el último partido llevé con orgullo la camiseta de la selección. Ha sido un privilegio jugar para mi país". dijo Dabritz en declaraciones citadas por un comunicado de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Dabritz recuerda que ha podido vivir un gran desarrollo del interés por el fútbol femenino, desde los partidos del comienzo de su carrera ante no más de 2.000 espectadores hasta los compromisos de los últimos años con estadios llenos.

"Estoy muy orgullosa de esa evolución y me alegro de que la próxima generación puede continuar el camino y hacer aún más grande el entusiasmo por el fútbol femenino alemán", aseguró.

Dabritz juega en el Real Madrid desde el verano pasado y antes había estado en el Friburgo, el Bayern, el PSG y el Olympique Lyon,

La directora deportiva de la DFB, Nia Kunzer, dijo que Dabritz es un referente. "Es un ejemplo que pueden seguir otras jugadoras", subrayó.

"Tuvo logros extraordinarios y siempre mantuvo la humildad. En todas las fases de su carrera estuvo siempre al servicio del equipo. Le deseo lo mejor para su futuro y me alegró de poder verla todavía unos años más a gran nivel con el Real Madrid", agregó.