0-1. Patinazo del Mónaco ante el París

Los perseguidores del PSG se caen jornada a jornada. El cuadro del belga Sebastien Pocognoli era segundo al inicio de la undécima jornada, solo un punto por detrás. Después de cuatro encuentros sin perder y dos triunfos seguidos, el conjunto monegasco fue incapaz de alargar su persecución al campeón y encajó su tercera derrota del curso.

Todo lo contrario que el Paris. El recién ascendido decayó tras un inicio de temporada prometedor y llegó a Mónaco lastrado por dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos. Un punto de nueve que le desviaban hacia la zona de descenso, pero en el momento más oportuno para sus intereses emergió y se instaló en el ecuador de la tabla.

Ansu fati ha perdido protagonismo. Después de una buena racha de goles, el exjugador del Barcelona lleva varios partidos como suplente. En esta ocasión también. Pocognoli solo recurrió al español en el minuto 61 en el puesto de Maghnes Akliouche, cuando el Mónaco ya tenía el marcador en contra.

Porque el Paris tomó ventaja en el minuto 53, en una gran jugada de Maxime Lopez que terminó con una asistencia al área pequeña, donde apareció Moses Simon para llevar la pelota a la red.

No logró evitar la derrota el Mónaco, que queda a cuatro puntos del París Saint Germain, que superó al Niza (1-0), y puede ser superado en la tabla por el Marsella, el Estrasburgo, el Lyon o el Lens.