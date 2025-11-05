La MLS suspende al uruguayo Luis Suárez

El Comité Disciplinario de la liga norteamericana (MLS) suspendió al veterano delantero Luis Suárez, de 38 años, por “conducta violenta” durante el segundo partido de la serie de Las Garzas ante Nashville.

En el minuto 71 de ese juego, disputado el sábado, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival.

El atacante charrúa no recibió ninguna amonestación en la jugada. El Inter fue derrotado en ese partido 2-1, por lo que la eliminatoria quedó empatada 1-1 en el global y se definirá en el tercer y último partido el sábado en la cancha del Inter.

El equipo que lidera Lionel Messi se arriesga a una eliminación temprana como la del año pasado, que lo condenaría a un nuevo año sin levantar títulos.

Suárez es el socio habitual en el ataque de Messi con una producción esta temporada de 10 goles en 28 partidos. El uruguayo ya fue suspendido tres encuentros por la MLS en setiembre por escupir a un rival al término de la derrota en la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders. AFP