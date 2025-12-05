Mosquera sufre una lesión de tobillo

El central español, internacional con la sub21, se retiró del campo en el minuto 44 y fue sustituido por Jurrien Timber.

Aunque la lesión no parece muy grave, Mikel Arteta confirmó este viernes que el problema fue en el tobillo y que están a la espera de pruebas para corroborar la gravedad del asunto.

"No estoy preocupado por las sensaciones que tuvimos tras el partido y ayer, pero tenemos que verlo. Necesitamos confirmarlo con otra prueba hoy", dijo el técnico español en rueda de prensa.

La lesión de Mosquera llega en un momento en el que el Arsenal no puede contar con Gabriel Magalhaes por una lesión muscular que sufrió en el último parón por fútbol de selecciones y en el que los 'Gunners' tienen además la duda de William Saliba, que sufrió un golpe en un entrenamiento la semana pasada y se ha perdido los dos últimos encuentros.

"Es cuestión de días que pueda volver", dijo Artea respecto al central francés.