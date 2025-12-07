Fútbol Internacional
07 de diciembre de 2025 - 18:40

Fran García deja al Real Madrid con diez perdiendo ante el Celta

Madrid, 7 dic (EFE).- Fran García recibió dos tarjetas amarillas en un solo minuto, en el 63 y 64, con una expulsión que dejó al Real Madrid en inferioridad numérica, con diez jugadores, perdiendo ante el Celta de Vigo (0-1) en el estadio Santiago Bernabéu.

Por EFE

Ante la sorpresa de su técnico, Xabi Alonso, que reprochó a Fran García la precipitación, el lateral zurdo madridista fue expulsado por dos entradas separadas por apenas 59 segundos.

En el minuto 62 y 52 segundos frenó el avance de un rival con un agarrón que fue castigado con tarjeta amarilla por el colegiado Alejandro Quintero González. En la siguiente acción del Celta, en el minuto 63 y 51 segundos, Fran García midió mal al encimar a Williot Swedberg, al que pisó en su entrada por detrás para ser expulsado.