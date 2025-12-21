Luis Castro, extécnico de CR7 en Arabia Saudita, asume el mando del Gremio

El timonel luso Blas Riveros, de 64 años, aterrizó en la madrugada en el aeropuerto internacional de la capital del estado de Río Grande do Sul, en el sur brasileño, donde era esperado por decenas de hinchas del Tricolor gaúcho.

“Me siento muy honrado de representar al Gremio, una institución con un gran prestigio. A lo largo de su trayectoria, ha ganado un título mundial, ha sido tres veces campeón de la Libertadores, ha ganado Copas de Brasil y el campeonato brasileño”, dijo Castro, citado en un comunicado del club.

“Es un honor representar al Gremio. Haremos todo lo posible y daremos lo mejor de nosotros mismos para tener éxito con responsabilidad y trabajo”, agregó.

Castro, que firmó contrato hasta finales de 2027, regresa a Brasil tras haber dirigido al Botafogo de Rio de Janeiro entre 2022 y 2023, cuando partió hacia el Al-Nassr saudí para dirigir a Cristiano Ronaldo. No ganó trofeos como comandante del astro portugués y dejó el banquillo del Al-Nassr en septiembre de 2024 tras una seguidilla de malos resultados.

Este año siguió dirigiendo en el fútbol árabe, esta vez como entrenador del Al-Wasl emiratí, equipo con el que rescindió su contrato en noviembre después de cuatro meses en el cargo. Amante del juego ofensivo, el orientador portugués cuenta con un palmarés discreto, en el que sobresalen la liga ucraniana ganada con el Shakhtar Donetsk en 2020 y el título de la segunda división portuguesa con el Oporto B en 2016.

Castro asumirá la conducción de un Gremio que en las últimas temporadas ha perdido protagonismo en el campeonato brasileño, el más poderoso de Sudamérica.

El Tricolor gaúcho terminó en la novena posición del pasado Brasileirão, una plaza que le otorgó la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana de 2026. AFP