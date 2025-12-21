Santiago Arzamendia, entre la gloria con Estudiantes y la incertidumbre mundialista

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el homenaje de Lucas Alario, quien celebró su gol exhibiendo la camiseta del paraguayo ante toda la hinchada. Respecto a este gesto, Arzamendia confesó: “Sí, sí, la verdad estaba gritando el gol como loco y después de ver un gesto de él, después me dijo también que me dedicó a mí eso, que era para mí, así que eso me dejó muy contento, es un orgullo para mí, también demuestra el grupo humano que tenemos y eso me deja contento”.

La gravedad de su lesión y los tiempos de recuperación plantean una sombra de duda sobre su participación en la próxima Copa del Mundo del año 2026. Al ser consultado sobre si mantiene la ilusión de llegar a la cita mundialista en siete meses, el futbolista paraguayo fue sincero y reflexivo sobre su futuro inmediato: “Creo que va a estar difícil, pero bueno, como te dije y le dije a los chicos, voy a hacer todo lo posible para volver rápido con ellos y después pensar en eso, ir paso a paso. Quizás si no se da, bueno, serán cosas del destino, pero estoy contento, hoy somos campeones nuevamente y eso me llega a dar orgullo”.

"ME EMOCIONÓ VER MI CAMISETA EN EL FESTEJO"



Santiago Arzamendia agradeció el gesto de Lucas Alario en el gol que convirtió para el triunfo de Estudiantes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YArnpDvbqV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

Sobre el impacto psicológico de la lesión en un momento tan alto de su carrera, el formado en la cantera de Cerro Porteño explicó que decidió afrontar la rehabilitación con una mentalidad resiliente y positiva. “Creo que me llevé la peor parte del momento, pero como les dije a ellos en la semana porque me iba a verles, les dije que estén tranquilos, que yo mismo estoy tranquilo, son cosas que pasan, quizás en el frente no tenía nada que me haga bajonear, éramos campeones y era lo que me quedaba. Ahora después de la operación, como les dije, voy a tener un campeonato aparte, así que no se preocupen que voy a hacer todo bien para volver rápido con ellos”, afirmó.

Finalmente, el defensor analizó el camino recorrido por Estudiantes, recordando los momentos de crisis antes de alcanzar este presente dorado con dos títulos consecutivos en pocos días. “Contento por el grupo, este año fue bastante difícil para nosotros y haber terminado con dos títulos es algo que nos llena de orgullo a nosotros mismos como grupo y después la felicidad para la gente, así que más que nada contento. La verdad que fue duro salir en ese momento, después cuando teníamos que ganar y lastimosamente perdimos y teníamos que esperar un resultado era todo cuesta abajo, todo más difícil. Después se dieron los resultados, entramos y bueno, ahí nos propusimos a dar todo, a dejar todo, a llevar al club a lo más alto y bueno, gracias a Dios la semana pasada se dio el triunfo, pudimos ser campeón y hoy nuevamente ser campeón es algo hermoso”, concluyó.

