01 de enero de 2026 - 11:43

Gobierno de Gabón suspende a la selección y excluye a Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, la gran figura de Gabón, fue excluido de su selección por orden del Gobierno.
La temprana eliminación de Gabón de la Copa África de Marruecos, tras perder los tres encuentros de la fase de grupos, ha provocado que el Gobierno de país haya tomado unas duras medidas, como suspender a la selección hasta nuevo aviso, disolver el cuerpo técnico y excluir a su gran figura, Pierre-Emerick Aubameyang.

El ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, en un dictamen califica de “deshonrosa” la actuación de las “Panteras” en el torneo continental, la Copa África de Nacional.

“Considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang”, anuncia.

Además, el Gobierno solicita a la Federación Gabonesa de Fútbol que “asuma toda su responsabilidad”. La selección de Gabón concluyó en la cuarta y última posición del Grupo F tras perder ante Camerún por 1-0, Mozambique por 3-2 y Costa de Marfil por 3-2. EFE

