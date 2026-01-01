Roberto Carlos, sometido a una angioplastia coronaria

El exlateral izquierdo Roberto Carlos acudió a una consulta de rutina y fue sometido a exámenes para el respectivo “check-up”, en uno de los cuales fue identificada la obstrucción, tratada el mismo día quirúrgicamente y sin complicaciones, asegura el boletín del Hospital Vila Nova Star de la ciudad brasileña de São Paulo.

Lea más: Djokovic, galardonado por Cristiano Ronaldo

“La angiotomografía en las coronarias realizada durante la evaluación identificó una obstrucción, por lo que fue recomendada una angioplastia coronaria (desobstrucción de las arterias con la ayuda de un catéter), realizada en el mismo día, con pleno éxito y sin intercurrencias ”, asegura la nota.

De acuerdo con el boletín médico, tras dos días hospitalizado, el exfutbolista de 52 años evoluciona de forma satisfactoria y se encuentra estable y sin síntomas, en un postoperatorio realizado en una unidad de cuidados intensivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de la divulgación del boletín, el propio Roberto Carlos ya había aclarado en las redes sociales que pasó por un procedimiento “preventivo” en el corazón y que en ningún momento sufrió un infarto, como se llegó a especular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco”, expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

El exfutbolista, que militó en el Real Madrid durante once años, entre 1996 y 2007, es actualmente embajador del club español.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial en 2002 con la selección brasileña, con la que también alzó dos Copa América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales. EFE