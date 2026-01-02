Crystal Palace ficha a Brennan Johnson, autor del gol que dio la Liga Europa al Tottenham

Según la nota oficial, el jugador de 24 años, autor del gol que supuso el triunfo de los 'Spurs' en la final de la Liga Europa contra el Manchester United (1-0) disputada en Bilbao en mayo pasado, vestirá la camiseta número 11 durante los próximos cuatro años y medio.

Todo apunta a que debutará este domingo contra el Newcastle en St.James, en partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League.

Natural de Nottingham, Johnson fue el máximo goleador de su equipo en la pasada campaña, con 18 goles en 51 partidos.

A nivel internacional, ha disputado 42 partidos con la selección absoluta de Gales.

Aunque el club no ha hecho oficial los detalles de la operación, la prensa especializada especula con que la cantidad pagada asciende a los 38 millones de euros.

Según medios ingleses, este fichaje habría sido pedido expresamente por el entrenador del Crystal Palace, el austríaco Oliver Glasner, quien le ubicará en la delantera del campo, donde compartirá puesto con el español Yéremi Pino.