10 datos de la jornada 18

1 – Joan García salva 6 goles en el derbi contra el Espanyol

Una exhibición de reflejos de Joan García, en su reencuentro contra el Espanyol, sostuvo vivo al Barcelona hasta el tramo final, con seis goles evitados y con su portería a cero frente al 1,70 de goles esperados en contra que marcaba la estadística, para después obtener el triunfo por medio de Dani Olmo y Robert Lewandowski (0-2).

2 – Un triplete al Betis, los primeros goles de la temporada de Gonzalo García

Titular por la baja de Kylian Mbappé, Gonzalo García aprovechó su ocasión, marcó tres de los cinco goles de la victoria del Real Madrid contra el Betis (5-1) y estrenó su cuenta de tantos en esta campaña, al decimoctavo encuentro, aunque con tan solo 170 minutos entre los diecisiete anteriores entre todos los torneos.

3 - El Villarreal reacciona a 3 derrotas seguidas

El Villarreal se refugió en su victoria por 1-3 contra el Elche para responder a tres derrotas consecutivas entre todas las competiciones. De la eliminación en la Liga de Campeones, con el 2-3 con el Copenhague, y en la Copa del Rey, con el 2-1 en Santander, al 0-2 de la última jornada del año contra el Barcelona. El Elche perdió su primer choque como local.

4 – El Atlético, de 3 a 11 puntos del líder en 5 partidos

El Atlético de Madrid ha pasado de una desventaja de tres puntos a una de once respecto al liderato del Barcelona en un recorrido de tan solo cinco encuentros, con su derrota contra el Barcelona (3-1) y el Athletic Club (0-1) más el empate de este domingo ante la Real Sociedad (1-1), entre la secuencia de triunfos consecutivos del club azulgrana.

5 - El Valencia, 9 de los últimos 39 puntos y su tercera peor derrota del curso

Sólo el Barcelona (6-0) y el Real Madrid (4-0) han ganado al Valencia en esta temporada por más diferencia que el Celta, que se impuso por 4-1 al conjunto de Carlos Corberán. El Valencia sólo ha ganado uno de sus últimos trece duelos de Liga, con solo nueve puntos sumados de los últimos 39.

6 - Los tres goles de Arambarri, 5 puntos para el Getafe en esta Liga

Un gol del Mauro Arambarri en los instantes finales dio un punto al Getafe contra el Rayo Vallecano para sumar después de tres derrotas seguidas. Es el tercer gol del curso del uruguayo, que, además de darle el empate este viernes, también fue decisivo para la victoria 1-0 contra el Elche y el 1-1 frente al Alavés en la actual temporada.

7 - El Athletic, al 29 por ciento como visitante

El Athletic Club, que empató a uno con Osasuna, sólo ha sumado el 29,6 por ciento de los puntos disputados como visitante en esta Liga, con 8 logrados de 27 posibles, ya que sólo ganó dos de sus duelos a domicilio (1-2 al Betis y 0-2 al Levante), con dos empates (el 0-0 con el Elche más el 1-1 de este sábado en El Sadar) y cinco derrotas.

En el estreno de su nuevo entrenador, Luis Castro, el Levante reencontró la victoria en LaLiga EA Sports, tres meses después de su último triunfo en esta competición (0-2 al Oviedo), tras imponerse este domingo por 0-3 ante el Sevilla. Entre uno y otro choque, el conjunto valenciano encadenó ocho jornadas sin ganar, con seis derrotas y dos empates.

9 – El Girona, 2 triunfos seguidos como visitante dos años después

Vencedor por 1-2 frente al Mallorca, el Girona encadenó su segunda victoria como visitante en esta Liga. No lograba una racha igual desde hace dos años, desde el 10 de diciembre de 2023, cuando enlazó siete en el año que se clasificó para la Liga de Campeones.

10 – El Oviedo, 6 empates en las últimas 9 jornadas

El Oviedo, con el 1-1 con el Alavés, ha empatado seis de sus últimos nueve encuentros de LaLiga: 0-0 con el Celta, el Mallorca, el Rayo y Osasuna y 3-3 con el Girona, además del citado 1-1 con el equipo vitoriano. Los restantes tres choques los perdió. Este domingo rompió, en cualquier caso, con una racha de siete partidos sin marcar gol.