Ounahi se quedará con Marruecos a pesar de la lesión

El jugador no podrá disputar encuentro alguno en lo que resta de torneo porque su tiempo de baja se ha estimado en cerca de dos meses. Sin embargo, se someterá a un tratamiento especial y a un programa de rehabilitación bajo la dirección de los médicos del combinado anfitrión del evento, según ha apuntado la Federación de Fútbol de Marruecos .

Marruecos, que el domingo superó los octavos de final tras ganar a Tanzania, ya sin el concurso de Ounahi, ha vuelto a los entrenamientos este lunes para iniciar la puesta a punto para el choque de cuartos, ante Camerún, el próximo viernes en Rabat.

El combinado de Regragui realizó una sesión de recuperación en el complejo de fútbol Mohammed VI centrada en la condición física. Marruecos selló su clasificación para cuartos tras batir el domingo a Tanzania con un gol del jugador del Real Madrid Brahim Díaz.