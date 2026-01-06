Juan Iglesias apurará su contrato en el Getafe y firmará 4 temporadas por el Sevilla

Juan Iglesias, de 27 años y que se desempeña preferentemente como lateral diestro, aunque también se adapta a otros puestos de la zaga, se formó en los escalafones inferiores del Real Valladolid y completó su etapa juvenil en el Logroñés, desde donde se incorporó al filial del Getafe en el verano de 2019.

El futbolista vallisoletano debutó con el primer equipo azulón en un partido de la Copa del Rey de la campaña 2020-2021 y se asentó enseguida en el plantel que ya entonces dirigía José Bordalás, con el que hasta ahora ha disputado 155 encuentros oficiales en los que ha marcado dos goles y dispensado siete asistencias.