Las copas Libertadores y Sudamericana dejan 110 millones de dólares a Perú y Paraguay

"Cuando se juega una final no solo gana un equipo", concluyo Domínguez en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Lanús argentino conquistó el 22 de noviembre la Copa Sudamericana al imponerse en una tanda de penaltis por 5-4 al Atlético Mineiro brasileño en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Para esa final la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay informó de que el país recibió unos 24.023 visitantes.

Una semana después, Flamengo levantó su cuarta Copa Libertadores al vencer por 0-1 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima.

Por este título, Fla ingresó más de 33 millones de dólares a sus arcas y se convirtió en el líder de la lista de clubes con más ganancias en 2025.

La Conmebol distribuyó en 2025 premios por 209.090.00 dólares en la Libertadores y 78.775.000 en la Sudamericana, las más elevadas cifras de su historia, y un 400 % más que hace una década.

"Los ingresos se superan año tras año, los recursos mejoran, la calidad de la competitividad aumenta, la comunidad crece y así sucesivamente se conforma círculo de crecimiento continuo que asegura una tendencia muy favorable para el Fútbol Sudamericano", dijo Domínguez, en diciembre pasado.