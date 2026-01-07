Sadiq ya está en la Ciudad Deportiva de Paterna para pasar pruebas médicas

Sadiq llegó a Valencia en las últimas horas de la tarde después de que a mediodía el club explicara en su radio oficial que la operación con la Real Sociedad para hacerse con los servicios del delantero estaba encaminada.

El atacante del club donostiarra jugó cedido en la entidad de Mestalla en la segunda parte de la pasada temporada y con una opción de compra al término de la misma, si bien, en esta ocasión la operación llegaría mediante un traspaso y no una cesión.

Sadiq jugó diecinueve partidos con el Valencia (16 de Liga y 3 de Copa) con seis goles en total. En la presente temporada, el internacional nigeriano ha jugado siete partidos con la Real Sociedad, cinco en Liga, dos de ellos como titular, y dos en Copa del Rey, en la que marcó un gol.

De superar todas las pruebas, el delantero podría estar este jueves a las órdenes de Carlos Corberán en el penúltimo entrenamiento antes de la visita del Elche a Mestalla este sábado.

