Kaio Jorge, máximo goleador de la última Liga brasileña, renueva con Cruzeiro hasta 2030

"Estoy muy feliz. Es un día muy significativo en mi trayectoria como jugador profesional", declaró el atacante en un vídeo divulgado en las redes sociales del equipo celeste.

El ariete de casi 24 años extendió su vínculo con el Cruzeiro después de semanas de rumores sobre su posible traspaso al Flamengo, vigente campeón de la Liga y la Copa Libertadores.

Kaio Jorge afirmó que renovar su contrato es "gratificante" y reconoció el "gran esfuerzo" que ha hecho la directiva del club para que permaneciera en la 'Raposa'.

Entre los motivos que le llevó a renovar su contrató, mencionó el cariño mutuo que existe entre él y la afición del Cruzeiro.

Formado en las categorías inferiores del Santos, de donde también salieron Pelé, Neymar y Rodrygo, entre muchas otras estrellas mundiales, Kaio Jorge dio el salto al fútbol europeo muy joven de la mano del Juventus de Turín, en 2021.

Sin embargo, no cumplió con las expectativas en la escuadra italiana y, tras un periodo cedido en el Frosinone, lo vendió al Cruzeiro en 2024.

Sus primeros pasos en el equipo de Belo Horizonte, uno de los grandes de Brasil, tampoco fueron fáciles, si bien le dio la vuelta a la situación y acabó convirtiéndose en el mejor delantero del Brasileirão de 2025, con 21 tantos.

También fue el máximo artillero de la última Copa de Brasil al lado de Rayan, del Vasco da Gama, ambos con 5 goles.

Su efectividad de cara a portería le llevó a ser convocado por el seleccionador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo del año pasado.

Esta temporada luchará por mantener su olfato goleador y así tener más opciones de estar en la convocatoria para el Mundial, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.