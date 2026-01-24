2-2 Thomas Frank sigue en un lío

El 'Cuti' es una de las grandes razones por las que Frank aún sigue en el banquillo del Tottenham y es que el argentino ha marcado tres goles en los últimos tres partidos y este sábado rescató un punto con un cabezazo en el tiempo de descuento.

Pero quizás este punto no cambie la decisión de una directiva 'Spurs' cansada de que su equipo sufra contra cualquiera y esté completamente desaparecido en la clasificación.

El Burnley, un recién ascendido y que es penúltimo en la tabla con apenas quince puntos, empató el gol inicial de Micky van de Ven gracias a un remate completamente solo de Axel Tuanzebe en el segundo palo y parecía quedarse con la victoria cuando Lyle Foster aprovechó un remate en la frontal de Jaidon Anthony, que sentó a Van de Ven y le concedió la pelota. Foster primero se topó con la parada de Guglielmo Vicario, pero el rechace le cayó a él y a puerta vacía no erró.

En el minuto 90 y mientras en las oficinas del Tottenham se firmaba el finiquito de Frank, Romero cabeceó un centro de Wilson Odobert, que suma tres asistencias en dos partidos, y puede haber salvado el puesto del danés, aunque la mejoría del equipo encuentro a encuentro sea inexistente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los 'Spurs' son decimoterceros con 28 puntos, ocho por encima del descenso que marca el West Ham United, que ganó este sábado. La Liga Europa queda ya a siete puntos de distancia que pueden ser más en función de los resultados del resto de la jornada.

El Burnley, pese a haber sumado en cuatro partidos consecutivos, se mantiene penúltimo a siete puntos de la salvación.