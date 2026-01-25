0-2. Unai Emery insiste

Tras el empate en Londres frente el Crystal Palace y la derrota en Birmingham ante el Everton, los villanes se levantaron ante un rival al alza que llevaba una sola derrota en los cuatro últimos partidos.

El marcador se abrió en el minuto 19, en una buena combinación en ataque de los visitantes que terminó con la cesión de la pelota de Morgan Rogers a Buendía que, desde atrás, fuera del área, ejecutó un buen disparo que superó a Nick Pope.

El segundo, que sentenció el choque fue en el tramo final, en un centro desde la izquierda de Lucas Digne que cabeceó, en el segundo palo, Ollie Watkins que sentenció el choque.

El Aston Villa es tercero igualado a 46 puntos con el Manchester City, segundo, con nueve puntos de ventaja sobre el cuarto, el Chelsea y detrás del líder, el Arsenal.

