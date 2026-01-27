Barry ve la luz en el Everton tras abandonar el Villarreal

Este lunes volvió a aparecer para rescatar un punto frente al Leeds United, firmando el gol del empate a falta de 14 minutos con un certero remate tras una asistencia de Idrissa Gueye y la pasada semana fue decisivo con el tanto de la victoria ante el Aston Villa de Unai Emery, que es tercero a cuatro puntos del Arsenal.

En total, Barry ha logrado cuatro goles en sus últimos seis encuentros, una racha que contrasta con su arranque de temporada, en el que solo había marcado un tanto en las primeras diecisiete jornadas y ha permitido a los 'Toffees' ocupar la décima plaza, a cuatro puntos del quinto puesto —que da acceso a competiciones europeas— y con una cómoda ventaja de 13 puntos sobre la zona de descenso.

"Cada día mi familia me envía mensajes de gente diciendo que soy el peor delantero, así que dije: 'vale, soy el peor delantero', por eso hago esta celebración”, explicó después del encuentro tras señalarse a sí mismo y gesticular un '¿yo?' después de marcar.

"Ves las críticas, pero me gusta demostrar que la gente se equivoca conmigo. No me importa que hablen de mí, veo las críticas y no me afectan", expresó el internacional francés sub-21 donde reconoció que su adaptación no ha sido sencilla

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que es porque vengo de España. Cada vez estoy más adaptado a esta una nueva liga y es difícil jugar contra los mejores defensas del mundo. Aquí todo es más físico. Soy alto, pero no soy fuerte, así que tengo que trabajar mi cuerpo para aprender a usarlo y proteger el balón”, remarcó.

Barry se marchó traspasado al conjunto inglés este verano apenas una temporada después de llegar a La Cerámica en una operación que rondó los 35 millones de euros y, además, el club castellonense, que vendió al jugador por más del doble de lo que pagó un año antes, se guardó un porcentaje de una futura venta.

"Estoy realmente contento por Barry. Hay muchos delanteros en la Premier League que han costado mucho dinero y tampoco lo han tenido fácil. Es joven está encontrando su camino”, explicó David Moyes, técnico del Everton, tras el duelo ante el Leeds United.

"Ahora empieza a asentarse en el club, a entender cómo funciona la Premier, lo que se exige y la intensidad de la liga. Está empezando a marcar goles y necesitamos crearle más ocasiones para que pueda conseguir algunos más", añadió.