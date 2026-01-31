Corberán: "El grueso del mercado está hecho, pero nunca se puede descartar nada"

“El mercado está abierto y uno debe estar abierto a cualquier circunstancia y posibilidad. La plantilla esta reforzada, el punto negativo ha sido la perdida de Mouctar Diakhaby, que es un jugador importante para nosotros, pero se ha cubierto con un jugador (Unai Núñez) y se han reforzado otras dos posiciones que entendíamos necesarias (delantera con Sadiq Umar y centro del campo con Guido Rodríguez)”, explicó.

En la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Betis en la Cartuja, el técnico valencianista también valoró la incorporación del argentino Guido Rodríguez, que justo podría enfrentarse a su exequipo este domingo.

“Nos da diferentes posibilidades en el medio del campo, puede jugar solo o con cualquiera de los jugadores que tenemos”, dijo sobre el argentino, mientras que sobre su contrato hasta el final de temporada, expresó: “No me centro en negociar los contratos, ni la duración ni las cantidades”.

“Me centro en sacar el máximo rendimiento al jugador, Guido es un jugador de nivel, que viene con ganas de ayudar”, finalizó.

