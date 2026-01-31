Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 05:25

El estadounidense Alex Freeman recibe pase internacional y estará disponible en Pamplona

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Vila-real (Castellón), 31 ene (EFE).- El defensa estadounidense Alex Freeman, del Villarreal, estará disponible para jugar este sábado en Pamplona ante Osasuna tras ser inscrito en LaLiga, después de haber recibido el club castellonense el pase internacional del futbolista.

Por EFE

El lateral llegó a Villareal este viernes, por lo que estaba a la espera de formalizar su inscripción una vez se hubiera recibido el 'transfer'.

El club había decidido incorporarlo a la expedición que viajó el viernes a Pamplona, con la esperanza de que el citado pase internacional pudiera llegar antes del partido de este sábado a las 16:30 horas (CET).

Freeman, de 20 años, llega al Villarreal procedente del Orlando City para reforzar la línea defensiva tras la lesión del internacional argentino Juan Foyth y es una de las apuestas a futuro del club al haber firmado un contrato hasta junio de 2032.

Tras haber pasado este viernes todos los trámites y haberse incorporado a la disciplina de equipo, Freeman se desplazó a Pamplona como uno más de la expedición y, aunque entre en la lista de convocados, podría empezar en el banquillo en el partido de este sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy