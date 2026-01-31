El estadounidense Alex Freeman recibe pase internacional y estará disponible en Pamplona

El lateral llegó a Villareal este viernes, por lo que estaba a la espera de formalizar su inscripción una vez se hubiera recibido el 'transfer'.

El club había decidido incorporarlo a la expedición que viajó el viernes a Pamplona, con la esperanza de que el citado pase internacional pudiera llegar antes del partido de este sábado a las 16:30 horas (CET).

Freeman, de 20 años, llega al Villarreal procedente del Orlando City para reforzar la línea defensiva tras la lesión del internacional argentino Juan Foyth y es una de las apuestas a futuro del club al haber firmado un contrato hasta junio de 2032.

Tras haber pasado este viernes todos los trámites y haberse incorporado a la disciplina de equipo, Freeman se desplazó a Pamplona como uno más de la expedición y, aunque entre en la lista de convocados, podría empezar en el banquillo en el partido de este sábado.

