Pellegrini confía en seguir con paso firme la "trilogía de partidos en casa"

El preparador bético, que compareció en conferencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, se felicitó por haber "sorteado bien el primer desafío". "Ahora toca el segundo paso, que son tres puntos de Liga", un torneo que "no se puede dejar de lado", dijo.

Para Pellegrini, el campeonato de la regularidad es "la clave en la cuenta de los resultados", ya que "llegar hasta la semifinal" en las dos competiciones cortas constituiría una "muy buena actuación pero no te permite clasificar para Europa. A Europa hay que clasificar a través de la Liga", subrayó.

El entrenador de la formación sevillana no pierde la calma al verse "a dos puntos de un quinto lugar -Espanyol-, todavía quedando 51 puntos por jugarse", lo que supone "la tercera mejor Liga" de su etapa en el Betis, aunque entiende que en el " show mediático de fuera, cada uno tiene el derecho de llevarlo hacia el lado que estima más conveniente".

Sobre el delantero congoleño Cedric Bakambu, al que el club trata de dar salida en este mercado invernal, afirmó que "está citado" para jugar ante el Valencia a pesar de que "le llegan muchas críticas".

Pellegrini admitió que Bakambu "no estuvo acertado el otro día" en estadio Mendizorroza ante el Alavés (2-1) pero dijo que eso es algo que "le pasa a muchos jugadores" e indicó que hay "cosas que se hablan externamente", como la de reforzar la posición "de '9', pero también hay otras cosas que se hablan por dentro".

El técnico santiaguino manifestó que "la ambición y la exigencia interna siempre ha sido muy alta" desde su llegada al Betis, ya que él no ha sido "nunca conformista, pero tampoco hay que perder de vista la realidad" en esta temporada tan cargada y en un momento en el que la plantilla sufre una plaga de lesiones.

En este sentido, Pellegrini tranquilizó con respecto al estado de Pablo Fornals, quien "está citado para mañana" aunque no se ha entrenado este sábado, ya que "algunas recuperaciones son más largas después de jugar el día jueves", como ha sido esta semana el caso del centrocampista castellonense.

Pellegrini también alabó al centrocampista colombiano Nelson Deossa, quien "desgraciadamente partió bastante atrasado en cuanto a que tuvo una lesión de tobillo" y "no es fácil adaptarse del fútbol mexicano al europeo", pero lo calificó como "un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía que mejorar muchísimo".