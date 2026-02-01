El delantero Mimbacas pone fin a su etapa en el Burgos y regresa a Uruguay

El atacante, de 23 años, pone fin a su etapa como jugador blanquinegro tras la finalización de su cesión al Deportivo Cali y regresa a Uruguay para jugar nuevamente con el Juventud, la entidad de la que llegó a la disciplina rojilla en invierno de 2025.

Mimbacas había recalado en el Burgos procedente del Juventud de Las Piedras, donde se había consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol uruguayo, marcando 15 goles y contribuyendo al ascenso de su equipo a la Primera División antes de fichar por el club castellano.

Su paso por Burgos, sin embargo, estuvo marcado por dificultades de adaptación y escasas oportunidades, con apenas cuatro apariciones en liga y sin lograr marcar durante su estancia, lo que motivó la cesión al Deportivo Cali en busca de minutos y experiencia en el fútbol profesional.

Durante su etapa en Colombia con el Deportivo Cali, Mimbacas disputó trece partidos y anotó dos goles, mostrando destellos de su potencial físico y técnico, aunque sin lograr la continuidad que esperaba para afianzarse como referencia ofensiva.

El Burgos CF se reserva un 50 por ciento de los derechos de una futura venta del jugador, una cláusula que refleja la apuesta de futuro que el club hizo por Mimbacas y su potencial de crecimiento.