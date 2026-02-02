Carvajal apela a la "paciencia" para cambiar su situación

"La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras se espera", escribió Carvajal junto a una imagen de unas pesas mostrando en su cuenta oficial de Instagram el entrenamiento que realizó en la tarde del domingo.

Antes, su técnico actual y antiguo compañero en el lateral derecho del Real Madrid a su llegada, Álvaro Arbeloa, le volvió a dejar en el banquillo de inicio ante el Rayo Vallecano y no contó con el capitán en los cambios.

Pese a la ausencia por lesión del inglés Trent Alexander-Arnold, que ya podría reaparecer en el próximo partido del Real Madrid, el domingo en Mestalla ante el Valencia, tras superar su lesión muscular, Carvajal no ha tenido oportunidades en 2026. Ha disputado 27 minutos de 810 posibles en los nueve partidos disputados.

Recuperado desde el 3 de enero de la artroscopia a la que se sometió tras lesionarse en el clásico, con una intervención que se realizó el 28 de octubre de 2025, el regreso a las convocatorias de Carvajal no se trasladó en minutos con Xabi Alonso ni con la llegada de Álvaro Arbeloa.

Según informan a EFE fuentes cercanas al capitán madridista, su estado físico es bueno, no sufre ninguna molestia en la rodilla operada, la derecha, y trabaja duro en los entrenamientos para tener una oportunidad. De momento tan solo ha recibido 13 minutos ante el Albacete y 14 frente al Mónaco. En los tres últimos encuentros del Real Madrid, ante Villarreal, Benfica y Rayo, no ha saltado al césped.

Arbeloa aseguró la última vez que fue preguntado por Carvajal, en vísperas del duelo liguero ante el Rayo, que su objetivo actual es "que pueda tener continuidad en los entrenamientos" antes de "ir sumando minutos", con el objetivo de que "no recaiga de lesión".

El técnico madridista utilizó la palabra "paciencia", con la que Carvajal respondió en las redes sociales tras quedarse sin minutos ante el Rayo Vallecano en un partido en el que confiaba en tener más minutos en una demarcación, el lateral derecho, donde lo está jugando todo el uruguayo Fede Valverde fuera de su demarcación natural en el centro del campo.