Cesc Fàbregas porta la antorcha olímpica por Como

El técnico portó el fuego olímpico por el último tramo de la ciudad de Como (norte) en esta 58ª etapa del recorrido por todo Italia que finalizará el próximo viernes 6 de febrero en Milán (norte), ciudad que acogerá la ceremonia de apertura el mismo día en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Fàbregas fue el encargado de encender el mini-pebetero que acompaña a la antorcha y que custodia el fuego hasta que se vuelva a poner en marcha este miércoles.

"Es una emoción y un orgullo estar aquí en Como frente a toda nuestra gente", dijo sobre el escenario en el que encendió el mini-pebetero.

No fue la única figura destacada del fútbol en portar la antorcha este martes, pues el argentino Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, hizo lo propio unas horas antes, también en la ciudad del lago.

Durante las etapas anteriores, portaron la antorcha el sueco Zlatan Ibrahimovic y Massimiliano Allegri, asesor y entrenador del Milan, respectivamente. En las dos últimas etapas, está previsto que el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, también recorra unos metros con la antorcha.