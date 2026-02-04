Achraf Hakimi muestra su apoyo a los vecinos de una ciudad marroquí tras inundaciones

"Mucho ánimo y fuerza a todos los afectados por las inundaciones que azotan Alcazarquivir y zonas vecinas. Nuestros pensamientos os acompañan en estos difíciles momentos", dijo Hakimi en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, dirigido a los habitantes de la ciudad natal de su madre.

El internacional marroquí, nacido en Madrid, mantiene una relación especial con Alcazarquivir debido a este trasfondo familiar, y en enero de 2023 los habitantes y las autoridades locales le rindieron homenaje al bautizar un estadio local de fútbol con su nombre.

En su momento, Hakimi (27 años) escribió en su página de Facebook: "agradezco a las autoridades y a los habitantes de la ciudad su apoyo y su cariño hacia mí. Es un gran orgullo regresar a esta ciudad, que ocupa un lugar especial en mi corazón".

La popularidad de Hakimi en Marruecos se ha reforzado aún más después de que, junto a otras estrellas, liderara a la selección marroquí, por primera vez en su historia, hasta las semifinales de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Este hito histórico consolidó su estatus de icono nacional, multiplicando el cariño de los aficionados marroquíes hacia el capitán de los "Leones del Atlas".

La Dirección General de Meteorología de Marruecos (DGM) activó la alerta roja por lluvias torrenciales, que alcanzarán su máximo nivel este miércoles y afectarán de nuevo a varias zonas del noroeste del país, incluida la provincia de Larache, donde se encuentra Alcazarquivir, con acumulaciones de entre 100 y 150 milímetros.

Alcazarquivir es la ciudad más afectada por el temporal que sacude estos días a Marruecos, donde el Ejército se mantiene desplegado desde el pasado jueves para evacuar a su población, que cuenta con más de 120.000 habitantes, ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Loukkos.