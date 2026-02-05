Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza se estrenan en la convocatoria de Simeone

Con apenas dos entrenamientos con el grupo, en las sesiones del martes y el miércoles, después de su incorporación en el último día del mercado, el pasado lunes, los tres forman parte de la citación del técnico, que tiene las bajas por lesión de Alexander Sorloth y Johnny Cardoso y que ha incluido en la lista a Salvador Esquivel como tercer portero.

Simeone recupera a Antoine Griezmann, tras tres partidos de baja por una lesión muscular, y Giuliano Simeone, después de dos encuentros fuera de acción por un proceso viral, y dispone de Pablo Barrios, una vez superada una sobrecarga.

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.