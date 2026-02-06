Osasuna manda al descanso con un gol de Budimir

Vigo (España), 6 feb (EFE).- Una gran parada de Sergio Herrera al disparo cruzado de Hugo Álvarez, en el minuto 15, y un espectacular remate de cabeza de Budimir, tras un buen centro de Raúl Moro desde banda derecha en el minuto 35, permiten a Osasuna mandar al descanso del partido que disputa esta noche contra el Celta en Balaídos.