El Barcelona convoca elecciones sin voto por correo y con cinco puntos de votación

Una vez convocados formalmente los comicios, la junta directiva encabezada por Joan Laporta se reunirá este lunes a partir de las 10:00 horas en sesión ordinaria para formalizar la dimisión de los directivos que se presenten a las elecciones.

A falta de confirmación, todo apunta a que al frente del club se quedará el actual vicepresidente primero Rafa Yuste, que dirigirá la entidad en funciones hasta el 1 de julio, fecha en la que se iniciará el próximo mandato.

El club tiene hasta el 12 de febrero para realizar el sorteo público para la elección de los miembros de la junta y de la mesa electoral, el 13 o 14 de febrero se constituirán la junta y la mesa electoral, y a partir del día 15 se podrán solicitar las papeletas de apoyo.

Del 15 al 19 de febrero se expondrá el censo electoral, entre los días 20 y el 22 se resolverán las reclamaciones del censo y se aprobará el censo definitivo, y del 23 de febrero al 2 de marzo se presentarán las propuestas de las candidaturas.

Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará el recuento de las papeletas y se proclamará a los candidatos que reúnan la cifra de propuestas de socios no inferior al cincuenta por ciento de los compromisarios de la Asamblea.

La campaña electoral se extenderá del 6 al 13 de marzo, el día 14 será la jornada de reflexión y el domingo 15 será la fecha de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.

El Barcelona habilitará cinco puntos de votación repartidos en las cuatro provincias de Cataluña (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) y el Principado de Andorra. Las ubicaciones concretas se darán a conocer más adelante y los socios podrán votar en cualquiera de ellas, sin importar el lugar de residencia.

Asimismo, el club ha especificado que no habrá voto por correo, al tratarse de "un procedimiento que se puso en marcha de manera excepcional en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de la covid-19", según ha explicado en un comunicado.

Podrán votar en estas elecciones los socios que sean mayores de edad y no tengan incapacitación legal, no tengan suspendida la condición de socio, formen parte del censo electoral vigente, y tengan una antigüedad mínima como socio de un año.

Para concurrir a las elecciones, además de los tres primeros requisitos, los precandidatos deberán tener una antigüedad mínima de diez años de socio; no pueden haber tenido vinculación con el club como jugador, entrenador, técnico o empleado en los dos años anteriores; deben tener vecindad civil catalana; deben estar exentos de sanciones disciplinarias del club por infracción muy grave en los cinco años anteriores a la convocatoria.

Además de Joan Laporta, ya han anunciado su presencia en la carrera electoral Víctor Font, que fue el segundo en las últimas elecciones de 2021, así como Xavi Vilajoana, exdirectivo de la entidad azulgrana, y Marc Ciria, que formó parte en el pasado del equipo del actual presidente.