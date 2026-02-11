El Elche prepara la visita de Osasuna con las altas de Mir y Sangaré y la baja de Diangana

Mir se ha perdido los últimos partidos del Elche por una lesión en el bíceps femoral izquierdo, mientras Sangaré llegó al club desde la Roma la pasada semana con una pequeña dolencia muscular de la que ya está recuperado.

En la sesión también ha estado presente Josan Ferrández, que ha realizado carrera continúa al margen del grupo y que tras varias semanas de ausencia estará en condiciones de ser citado para el encuentro.

Diangana se ha quedado en el gimnasio junto a Héctor Fort, lesionado de larga duración tras ser operado en el hombro, si bien su presencia ante Osasuna no parece peligrar.

El Elche tendrá la baja para este compromiso del central austríaco David Affengruber, quien se perderá el encuentro por sanción federativa al cumplir ciclo sancionador tras acumular cinco tarjetas amarillas en la presente temporada.

