Mastantuono regresa a los entrenamientos

La plantilla del Real Madrid, que celebró en la noche del martes una cena de equipo, volvió a ejercitarse horas después con la nota positiva en Mastantuono y sin Mbappé. El delantero francés, gran referente goleador del equipo, se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Entre el gimnasio y el trabajo de fisioterapia completó una sesión fuera del grupo Mbappé, recibiendo los cuidados que el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa le puede dar aprovechando una semana con seis días de separación entre partidos.

Mientras, Mastantuono deja atrás el golpe sufrido ante el Valencia el pasado domingo y, mejorado de la dolencia que tenía en el muslo izquierdo, trabajó con normalidad en la dinámica de grupo en una sesión en la que Arbeloa rebajó la intensidad tras la paliza física del martes.

Con las ausencias de los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, el trabajo entremezcló la fuerza en el gimnasio con una parte táctica sobre el césped junto a ejercicios con balón. Antes, sesión de vídeo para analizar las claves de la Real Sociedad y los aspectos a pulir que está trabajando Arbeloa desde su llegada.

