Comisario europeo Deporte: "La clasificación para las competiciones no se puede comprar"

Micallef dio la bienvenida así al acuerdo de principios anunciado ayer por la UEFA con el Real Madrid y los Clubes Europeos (EFC), para poner fin a los litigios por la Superliga, después de cinco años de enfrentamientos, especialmente con el club blanco, que es el único que ha mantenido su apoyo al proyecto hasta el final.

"Las ligas domésticas, las competiciones europeas y las selecciones están profundamente conectadas. Los grandes clubes y los clubes de base son las dos caras de la misma moneda, los clubes grandes y los pequeños están en los dos lados del mismo campo; la solidaridad entre ellos es esencial y la clasificación para las competiciones no se puede comprar", afirmó.

Micallef destacó la "estabilidad" y la "unión" en el futbol europeo tras este compromiso y, en presencia también del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el fútbol "no debe poner consideraciones comerciales, ni políticas por delante de la experiencia de los aficionados, el bienestar de los jugadores y el desarrollo del juego".

"Las conversaciones tienen ir siempre por delante. El fútbol debe estar gobernado por órganos que actúen por el interés público. Deporte y fútbol son más que beneficios", añadió el comisario europeo, que cuestionó también los altos precios de las entradas en algunas competiciones y se congratuló de que las relaciones de la UE y la UEFA "son más fuertes que nunca".

