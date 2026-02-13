Dembélé: "Debemos pensar en el equipo más que en nosotros mismos"

"La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos", dijo Dembele tras la derrota en Rennes por 3-1.

El jugador francés hizo un llamamiento a la recuperación del espíritu que el pasado curso llevó al cuadro parisino a lograr todos los títulos que disputó, incluido el de la Liga de Campeones.

"Necesitamos recuperar eso. Empezamos muy mal el partido ante el Rennes. Tenemos que demostrar más ganas. Estamos en el París Saint Germain para ganar partidos", dijo.

"Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos", añadió. "El París Saint Germain debe ser lo primero", insistió.

