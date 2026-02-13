Laporta, sobre el gol anulado a Cubarsí: "Llueve sobre mojado"

Con esto aludió a un tanto similar de Lamine Yamal ante la Real Sociedad que tampoco subió al marcador.

"Del gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda al que le anularon a Lamine Yamal también incorrectamente en Anoeta. Nada es inocente. Es por eso que tenemos que luchar contra todo y contra todos", afirmó el abogado barcelonés en una publicación en la red social X.

La crítica de Laporta al arbitraje se suma a la del presidente en funciones de la entidad, Rafa Yuste, que calificó este viernes de "vergüenza" la actuación del VAR en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio Metropolitano.

La sala VOR tardó más de seis minutos en verificar si el tanto de Cubarsí era legal, una demora que, según el Comité Técnico de Árbitros (CTA), se debió a un fallo en el fuera de juego semiautomático por tratarse de una "situación de mucha densidad de jugadores".

Además de mostrarse crítico con la actuación arbitral, Laporta también lamentó "las malas condiciones del césped" del Estadio Metropolitano, donde el Barcelona encajó un correctivo que le aleja de la final de la competición del KO.

"Sufrimos un conjunto de adversidades, desde un césped en malas condiciones a un gol mal anulado que no nos permitió iniciar una remontada que es posible en la vuelta si todos juntos apoyamos y animamos al equipo, como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el estadio", añadió.

Por ello, Laporta mandó "todo su apoyo" a los futbolistas, al técnico del primer equipo, Hansi Flick, y al director deportivos, Anderson Luis de Souza 'Deco' y se mostró "convencido" de las opciones del conjunto azulgrana de completar "una gran remontada" en el partido de vuelta que se disputará el 3 de marzo.

"Pido a los socios y socias y a toda la afición que les hagáis notar el cariño que les tenemos y lo orgullosos que nos hacen sentir por cómo defienden nuestros colores", concluyó.