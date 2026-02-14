Fútbol Internacional
14 de febrero de 2026 - 17:00

Barrios, única baja en la convocatoria del Atlético

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Madrid, 14 feb (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, es la única baja en la convocatoria de 23 jugadores para el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano, en la que Diego Simeone recupera a Johnny Cardoso después de tres partidos fuera por lesión.

Por EFE

Barrios se pierde su tercer encuentro seguido por una rotura muscular en el muslo derecho. Ya no pudo jugar contra el Betis, en LaLiga, y contra el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.