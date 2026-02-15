Boca empata de local con Platense y termina silbado por sus hinchas

El Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, quedó con siete unidades a cuatro del líder de la Zona A, Vélez Sarsfield, que este viernes igualó 1-1 como visitante con Defensa y Justicia.

En este Grupo A, junto con el propio Defensa y Justicia, Independiente escaló al segundo lugar con nueve puntos luego de ganarle el viernes por 2-0 a Lanús, misma posición que ocupa Estudiantes, que este domingo igualó 0-0 con Gimnasia en el clásico Platense, que fue el interzonal de la jornada.

Por este mismo grupo San Lorenzo empató el viernes 0-0 como visitante de Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba derrotó por 2-1 al ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En la Zona B Tigre es el líder con 13 enteros luego de la victoria del jueves por 1-0 ante Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia quedó segundo con 12 puntos tras caer el sábado por 0-1 en Mendoza ante Belgrano de Córdoba, que ascendió al tercer lugar con 11 puntos.

River Plate sumó el jueves su segunda derrota en fila al perder por 1-0 en su visita a Argentinos Juniors y también atraviesa como Boca una crisis de resultados que alcanza hasta su ídolo y actual entrenador, Marcelo Gallardo.

Racing se impuso el viernes por 0-2 ante Banfield y luego de tres derrotas sumó su segundo éxito consecutivo, mientras que Atlético Tucumán goleó por 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

La quinta jornada se terminará este lunes con el juego entre Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.