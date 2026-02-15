Laporta, Font, Vilajoana y Ciria recogen sus papeletas y empieza la precampaña en el Barça

Ciria, que se estrena en estos comicios, ha sido el único precandidato que ha acudido personalmente a solicitar 10.000 papeletas.
El equipo de Font, que encabeza la precandidatura 'Nosaltres', ha solicitado 50.000, 8.000 más que en las elecciones de 2021, cuando entregó 4.431 firmas válidas.
Por su parte, Xavi Vilajona ha pedido 30.000 papeletas, las mismas que las últimas elecciones, cuando logró 1.834 apoyos válidos, cantidad insuficiente para pasar el corte y convertirse en candidato.
Y Joan Laporta, presidente saliente, ha hecho al club la petición, a través de correo electrónico, de 60.000 papeletas, la misma cantidad que en los últimos comicios. Entonces sumó 9.625 firmas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los aspirantes podrán recogerlas a partir de mañana lunes y tienen hasta el 2 de marzo (a las 21:00 horas) para reunir el apoyo de, como mínimo, 2.337 socios, y convertirse oficialmente en candidatos.
La entidad azulgrana está obligada a facilitarles papeletas por el doble de esa cantidad, es decir 4.674. El resto de papeletas debe costearlas cada precandidatura de su bolsillo.