Simeone pierde a Nico contra el Brujas, el Barcelona y tres partidos más

Madrid, 16 feb (EFE).- Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club, con lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.