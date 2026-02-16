Van Dijk, sobre Salah: "Sigue siendo muy importante para nosotros"

"Salah sigue siendo muy importante para nosotros. Sigue siendo un líder y, para mí como capitán, es clave tenerlo cerca y en el campo, porque su presencia beneficia al equipo", afirmó el neerlandés.

Salah firmó una de sus mejores actuaciones del curso en la victoria por 3-0 ante el Brighton, correspondiente a la FA Cup, al marcar un penalti y repartir una asistencia en un partido que permitió a los 'Reds' avanzar a la quinta ronda del torneo.

El atacante egipcio ha sido titular en todos los encuentros desde su regreso de la Copa de África, después de un periodo previo marcado por suplencias y por unas declaraciones públicas que evidenciaron su malestar y su relación tensa con su entrenador.

"Siempre aporta mucho más que goles. Él mismo ha puesto el listón tan alto que cuando no marca tanto recibe críticas, pero hay muchas cosas que la gente no ve y que son fundamentales para que el equipo tenga éxito", expresó Van Dijk que reconoció que quiere que Salah se quede y cumpla su último año de contrato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Mi enfoque es que esta temporada sea un éxito y luego ya veremos qué pasa. Siempre quiero que se quede porque somos buenos amigos y hemos vivido juntos muchos momentos buenos y no tan buenos durante estos años", remarcó.