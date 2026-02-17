Cinco apercibidos del Atlético en Brujas: Simeone, Almada, Giuliano, Le Normand y Lenglet

También está apercibido Pablo Barrios, aunque el centrocampista internacional español es baja por lesión tanto para el encuentro de ida de este miércoles como para la vuelta dentro de una semana, el martes que viene, en el estadio Metropolitano.

El técnico argentino, que fue expulsado en la primera jornada contra el Liverpool y que cumplió un encuentro de sanción frente al Eintracht Francfort, fue amonestado en la quinta y sexta jornada de la fase liga; Almada vio la amarilla en las dos últimas citas; Giuliano Simeone, en la sexta y la séptima; Lenglet, en la primera y la segunda; y Le Normand, en la primera y la tercera.

De todos ellos, sólo Giuliano Simeone apunta al once titular de este miércoles en el estadio Jan Breydel de Brujas.

Además de todos ellos, también han sido amonestados en esta edición del torneo, aunque sólo en una ocasión, otros cinco futbolistas del Atlético: los centrales José María Giménez y Marc Pubill y los laterales Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Marcos Llorente.

