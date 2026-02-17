Fútbol Internacional
17 de febrero de 2026 - 10:45

Cinco apercibidos del Atlético en Brujas: Simeone, Almada, Giuliano, Le Normand y Lenglet

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Madrid, 17 feb (EFE).- El Atlético de Madrid encara el partido de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas con cinco apercibidos, que se perderán la vuelta si son amonestados: el entrenador Diego Simeone, los defensas Robin Le Normand y Clemenet Lenglet, el centrocampista Thiago Almada y el extremo Giuliano Simeone, según los datos oficiales de la UEFA.

Por EFE

También está apercibido Pablo Barrios, aunque el centrocampista internacional español es baja por lesión tanto para el encuentro de ida de este miércoles como para la vuelta dentro de una semana, el martes que viene, en el estadio Metropolitano.

El técnico argentino, que fue expulsado en la primera jornada contra el Liverpool y que cumplió un encuentro de sanción frente al Eintracht Francfort, fue amonestado en la quinta y sexta jornada de la fase liga; Almada vio la amarilla en las dos últimas citas; Giuliano Simeone, en la sexta y la séptima; Lenglet, en la primera y la segunda; y Le Normand, en la primera y la tercera.

De todos ellos, sólo Giuliano Simeone apunta al once titular de este miércoles en el estadio Jan Breydel de Brujas.

Además de todos ellos, también han sido amonestados en esta edición del torneo, aunque sólo en una ocasión, otros cinco futbolistas del Atlético: los centrales José María Giménez y Marc Pubill y los laterales Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Marcos Llorente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy