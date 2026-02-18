Fábregas se rinde a Modric: "Es un fenómeno... Es un privilegio tenerle en la Serie A"

"Es un verdadero placer verle jugar. Le he dado la enhorabuena... qué podía hacer. Tiene 41 años y sigue jugando a este nivel. Nosotros intentando presionarle fuerte, con contacto físico, y a él le da igual. Contra dos, contra cuatro, siempre encuentra la solución. Con el exterior, control orientado, se gira... es un fenómeno, un privilegio poder contar con él en la Serie A", declaró a DAZN tras el duelo.

El técnico, además, pidió perdón por un comportamiento antideportivo durante el partido. Agarró de la camiseta al belga Saelemaekers para impedir su vuelta a la defensa, en una acción que generó la protesta de todo el Milan y que acabó con Massimiliano Allegri, entrenador 'rossonero', expulsado.

"Pido perdón. He hecho algo antideportivo de la que no estoy orgulloso. He tocado un poco la camiseta por la emoción del partido. Las manos en casa, especialmente los entrenadores. Espero no hacerlo nunca más", aclaró.