Henry: "No me gusta el Real Madrid, pero hoy soy madridista"

"No me gusta el Real Madrid, pero hoy soy madridista", dijo Henry en la retransmisión del partido en la cadena CBS, donde el francés actúa como comentarista.

"Lo que vimos es algo que no queremos ver nunca, y no me importa qué camiseta lleve Vinícius. He escuchado a alguna gente que dice que es que siempre le pasa a él, ¿Y a quién le importa?".

"Todos tenemos mucho respeto por el Benfica, pero ese individuo (Gianluca Prestianni) tiene que dar explicaciones. Lo ha dicho Kylian Mbappé. No puede salir ahí y decir "no he dicho nada". ¿Por qué te tapas la boca entonces. He llamado a Mbappé para saber qué es lo que ha dicho ese tipo", añadió Henry, que también instó a Prestianni a que demuestre "la clase de hombre que es" y que diga exactamente que es lo que le dijo a Vinícius.

"Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya y porque no sabemos qué es lo que dijo", aseguró Henry.

"Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechoso, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo", añadió.

Este martes en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier, aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinícius en el momento del suceso.