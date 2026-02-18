Leo Messi aparece en la precampaña azulgrana con una imagen suya en una lona gigante

"Ganes de tornar-te a veure" (Ganas de volverte a ver) reza en la gran pancarta en la que se reproduce la imagen icónica del astro argentino en el Santiago Bernabeu, justo después de anotar el 2-3 en abril de 2017.

Aquella fotografía de Messi, que se quitó la camiseta del Barça con el número 10 para mostrarla enseñándola a uno de los fondos del estadio, dio la vuelta al mundo y es una de las grandes imágenes del astro argentino como blaugrana.

El mensaje lanzado desde el grupo electoral de Marc Ciria es una clara referencia a la desplegada en su día por Joan Laporta cerca del Santiago Bernabeu durante la campaña electoral de 2021.

A diferencia de entonces, en el que mensaje se centraba en los madridistas y en el candidato: "Ganas de volver a veros", ahora en la vuelta de Messi, considerada capital por Ciria para impulsar la marca global Barça.

La lona es de 24x18 metros y ha sido abonado por un grupo de socios, cuyos nombres figuran en el fondo de la pancarta. Además, en la parte inferior figura un código QR con la idea de interactuar con Messi y poder enviar mensajes de vídeo al argentino.

La idea es que Leo Messi reciba de primera mano el cariño de los aficionados del Barcelona, recordándole los grandes momentos que dio a la entidad azulgrana y con el deseo de que algún día pueda regresar al club que se lo dio todo.