Más de 40.000 mensajes de abuso en línea fueron detectados en Libertadores y Sudamericana

En un comunicado, el rector del fútbol sudamericano indicó que desde los octavos de final de estas competiciones se monitorearon, con el apoyo tecnológico de la empresa Signify, "más de 1.400 cuentas vinculadas a jugadores, equipos, entrenadores, árbitros y cuentas oficiales".

La Conmebol apuntó que se analizaron con el uso de la inteligencia artificial más de diez millones de posteos y comentarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y TikTok, con énfasis en las cuentas oficiales de jugadores, árbitros y clubes.

El ente indicó que se identificaron como "potencialmente dañinos" unos 200.000 mensajes en redes sociales y posteriormente fueron reportados más de 40.000 ante las plataformas de redes sociales.

"El fútbol debe ser un espacio seguro dentro y fuera de la cancha. No toleramos el abuso y seguiremos tomando medidas firmes para proteger a toda la comunidad", dijo al respecto el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado en el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La organización también indicó que este 2026 continuará trabajando "para prevenir, identificar y sancionar conductas que promuevan cualquier tipo de violencia y discriminación", como el racismo, un problema para el que presentó hace dos semanas la campaña "El respeto es titular".