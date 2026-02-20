Botafogo anuncia la contratación del volante argentino Cristian Medina

El conjunto carioca informó que al centrocampista de 23 años lo esperan la próxima semana en Río de Janeiro debido a que fue autorizado a participar del próximo partido de Estudiantes, luego de que el propio futbolista admitiera su estrecha vinculación con ese club.

Botafogo no informó el valor del fichaje, por el que Estudiantes no recibirá nada ya que los derechos federativos de Medina pertenecían a un grupo de empresarios que los compró cuando el jugador aún defendía a Boca Juniors, equipo en el que inició su carrera profesional.

El centrocampista actuó con Boca entre 2021 y 2024 y a comienzos de 2025 fue transferido a Estudiantes, con el que sumó dos asistencias y ningún gol en 43 partidos.

Con el conjunto de La Plata, Medina fue campeón del Torneo Apertura argentino en 2025, mientras que con Boca obtuvo el título del Campeonato Argentino de 2022, de la Copa de la Liga Argentina en 2020 y 2022 y de la Supercopa de Argentina en 2022.

El volante podrá reforzar al Botafogo que dirige el entrenador argentino Martín Anselmi tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores, en la que el club debutó el jueves con una derrota por 0-1 en su visita al boliviano Nacional Potosí.