Huijsen, ausente en el último entrenamiento del Real Madrid antes de visitar a Osasuna

Huijsen, quien encadenaba tres titularidades de forma consecutiva, no saltó al césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas debido a problemas físicos.

El Real Madrid, con las bajas previamente confirmadas del inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, viajará en la tarde del viernes a Pamplona, donde ya el sábado, desde las 18.30 horas CET (-1 GMT), jugará contra Osasuna para mantener su liderato en la tabla, en la que aventaja en dos puntos al Barcelona (60 por 58).