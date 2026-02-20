Fútbol Internacional
20 de febrero de 2026 - 14:25

Huijsen, ausente en el último entrenamiento del Real Madrid antes de visitar a Osasuna

Madrid, 20 feb (EFE).- Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, apunta a ser baja ante Osasuna este sábado después de ausentarse del último entrenamiento previo del equipo antes de viajar a Pamplona para el duelo de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

Huijsen, quien encadenaba tres titularidades de forma consecutiva, no saltó al césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas debido a problemas físicos.

El Real Madrid, con las bajas previamente confirmadas del inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, viajará en la tarde del viernes a Pamplona, donde ya el sábado, desde las 18.30 horas CET (-1 GMT), jugará contra Osasuna para mantener su liderato en la tabla, en la que aventaja en dos puntos al Barcelona (60 por 58).